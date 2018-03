Serie A. Andera Belotti miał kosztować 100 mln euro, a odejdzie za połowę?

Jeszcze latem ubiegłego roku Andrea Belotti należał do najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Snajper Torino FC był przymierzany m.in. do AC Milan, Juventusu Turyn i Realu Madryt, a prezydent Urbano Cairo żądał za niego 100 milionów euro. Jednak wkrótce zawodnik może zmienić pracodawcę za połowę tej kwoty.

Zdjęcie Andrea Belotti /LaPresse

35 spotkań w Serie A, 26 goli i 8 asyst – tak wyglądał dorobek Belottiego w sezonie 2016/2017. 24-letni piłkarz zgodnie był uznawany za jednego z najlepszych snajperów w Italii, a chętnych na jego pozyskanie nie brakowało. Nawet Real Madryt chciał ściągnąć napastnika Torino i oferował około 70 milionów euro, ale prezydent klubu Urbano Cairo konsekwentnie odmawiał i na każdym kroku podkreślał, że nie sprzeda zawodnika za mniej niż 100 milionów.

Reklama

Belotti został w Torino, ale w obecnych rozgrywkach nie zachwyca. Nie dość, że na początku sezonu doznał kontuzji i miał problem z ustabilizowaniem formy, to gdy już doszedł do siebie pod względem fizycznym zatracił skuteczność. Efekt? 22 mecze Serie A i zaledwie 6 goli. Cairo zrozumiał, że latem będzie miał być może ostatnią okazję, by dobrze zarobić na piłkarzu i uznał, że zgodzi się na jego odejście za 50 milionów.

Zdaniem dziennika ”Corriere dello Sport” odejście Belottiego jest niemal przesądzone. Tylko, gdyby zawodnik doznał poważnej kontuzji jego transfer nie dojdzie do skutku. Najbardziej zainteresowane jego pozyskaniem mają być AC Milan i Inter Mediolan, ale mówi się także o Atletico Madryt, Chelsea i Paris Saint-Germain.

Kontrakt piłkarza z Torino obowiązuje do czerwca 2021 roku.

po

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli kolejny odcinek Wattsów. Wideo Eurosport