Serie A: Giampiero Ventura zwolniony z Chievo Werona

Ostatni klub Serie A, Chievo Werona poinformowało o rozstaniu się z trenerem Giampiero Venturą. Doświadczony szkoleniowiec zasłynął tym, że prowadząc reprezentację Włoch nie potrafił awansować na mistrzostwa świata. 70-leni trener wytrzymał zaledwie 4 spotkania na ławce czerwonej latarnii ligi włoskiej. W barwach tego zespołu występują Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński.

Zdjęcie Giampiero Ventura /SID

Chievo Werona oficjalnie potwierdziło rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron z trenerem Giampiero Venturą, zaledwie po 4 meczach pod jego wodzą. 70-letni szkoleniowiec złożył rezygnację po remisowym spotkaniu z Bolonią 2:2 w weekend, ale klub jeszcze próbował go przekonać do pozostania na stanowisku. Jak się okazało, bezskutecznie. W klubie panuje nieprzyjemna atmosfera. Żywa legenda Chievo Sergio Pellissier publicznie skrytykował menedżera, że ten przegrał szatnię. Dziś obie strony doszły do porozumienia i dokładnie rok po tym, jak Squadra Azzurra nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Rosji pod wodzą Ventury, ten odchodzi z Werony.

“A.C Chievo Werona potwierdza, że doszło do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu z trenerem Giampiero Venturą, który pierwotnie miał obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku” - czytamy w oficjalnym komunikacie na klubowej stronie internetowej.

“Umowy przestają obowiązywać też asystenta trenera Salvatore Sullo oraz trenera od przygotowania fizycznego Alessandro Innocentiniego” - opublikowano dalej.

Nowym szkoleniowcem, przynajmniej do końca sezonu, który zastąpi na posadzie Venturę będzie Domenico Di Carlo. Zadanie jest jasne, czyli utrzymanie klubu, który aktualnie ma zerowy dorobek punktowy po 12 kolejkach Serie A. W tak niepewnym środowisku grają dwaj polscy piłkarze: Paweł Jaroszyński oraz Mariusz Stępiński.