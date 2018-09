Serie A. Inter chce zatrudnić Cesca Fabregasa

Hiszpan Cesc Fabregas nie ma na razie szans na regularną grę w Chelsea, dlatego zainteresował się nim Inter Mediolan. Do transferu 31-letniego zawodnika może dojść w styczniu.

Fabregas został zawodnikiem Chelsea latem 2014 roku. Do Londynu trafił z FC Barcelona. W poprzednim sezonie wystąpił w 49 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Teraz jednak jego sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Środkowy pomocnik opuścił wszystkie cztery mecze Premier League. Podobno powodem jest lekki uraz kolana, ale spekuluje się, że nowy menedżer "The Blues” Włoch Maurizio Sarri nie jest fanem gry doświadczonego piłkarza. Fabregas powinien szukać sobie nowego klubu.

Niedawno mówiło się, że Hiszpan może tracić do AC Milan. Teraz pojawił się temat przejścia do innego klubu z tego miasta, a więc Interu. Być może do transferu dojdzie w styczniu przyszłego roku. Kontrakt Cesca z Chelsea wygasa bowiem 30 czerwca 2019 roku.

Łącznie w klubie ze Stamford Bridge wystąpił ponad 180 razy. W tym sezonie Fabregas zagrał tylko 60 minut w meczu o Tarczę Wspólnoty.

