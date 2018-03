Serie A. Juventus chce gigantyczną kasę za Paulo Dybalę

Atletico szuka zastępcy Antoine’a Griezmanna, który po sezonie ma odejść do FC Barcelona. Idealnym następcą miałby zostać Paulo Dybala. Problemem mogą być pieniądze. Juventus chce za swoją gwiazdę od 150 do nawet 200 mln euro.

Zdjęcie Paulo Dybala, Lazio-Juventus, Getty Images /Getty Images

Griezmann jest już prawie zdecydowany, żeby opuścić Atletico. Ponoć zdecyduje się nawet zarabiać mniej, aby tylko mógł grać dla „Dumy Katalonii”. Obecnie zgarnia 220 tysięcy euro tygodniówki.

Reklama

W tej sytuacji klub z Madrytu szuka jego następcy. Idealnym kandydatem jest Paulo Dybala. Argentyński magik to kluczowy gracz Juventusu, dlatego Turyńczycy nie pozbędą się go tak łatwo. Włosi chcą za niego minimum 150 mln euro, a ta kwota może nawet wzrosnąć do 200 mln. Atletico chce zapłacić mniej. Aby obniżyć nieco oczekiwania mistrzów Italii, jest gotowe oddać Stevana Savicia.

Kontrakt Dybali w Juve obowiązuje do czerwca 2022 roku. 22-latek zarabia ok. 7-7,5 mln euro rocznie, podobnie jak jego rodak z ataku Gonzalo Higuain. Są to również najwyższe zarobki w Serie A.

Po 29. kolejkach „Stara Dama” jest liderem ligi włoskiej. Ma dwa punkty przewagi nad drugim Napoli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tottenham - Juventus. Koszmarny wieczór Szymona Marciniaka. Wideo Eurosport