Serie A. Krzysztof Piątek ma nowego trenera

Tylko nieco ponad trzy miesiące pracował Krzysztof Piątek pod wodzą Davide Ballardiniego. Włoch stracił we wtorek pracę w Genoi, której gwiazdą jest Polak. Zastąpił go prowadzący w przeszłości już dwukrotnie Ivan Jurić. Chorwat ostatnio pracował w klubie w listopadzie ubiegłego roku.

Ekipa ze stolicy Ligurii w siedmiu spotkaniach Serie A zdobyła już 12 punktów. Wygrała cztery spotkania i przegrała trzy. Z jednym zaległym meczem do rozegrania ma tylko trzy „oczka” straty do czwartej lokaty.

W ostatniej kolejce Genoa uległa na własnej murawie Parmie. Beniaminek wygrał 3-1. To przeważyło o zdymisjonowaniu Ballardiniego. Zadecydował o tym prezydent klubu Enrico Preziosi.

Teraz oficjalnie poinformowano, że został pozbawiony funkcji trenera pierwszego zespołu. "Dziękując mu za zaangażowanie i poświęcenie, chcemy ogłosić, że nowym szkoleniowcem drużyny będzie Ivan Jurić. Nowy opiekun ekipy w środę spotka się z mediami w naszym centrum przygotowawczym" - napisano w komunikacie.

Jurić już po raz trzeci będzie trenerem Genoi i to w ciągu nieco ponad dwóch lat. Najpierw został jej szkoleniowcem w czerwcu 2016 roku. Zwolniono go 19 lutego ubiegłego roku po przegranej 0-5 z Pescarą. Niespełna dwa miesiące później przywrócono go na stanowisko, ale potem znów się z nim pożegnano, w listopadzie 2017 roku.

Łącznie pod jego wodzą drużyna miała tylko 25-procentową skuteczność zwycięstw. Mimo tego, znów znalazł zatrudnienie w tym samym zespole. Teraz Chorwata od razu czekają trudne mecze. Rywalami będą Juventus, Milan, Inter, Napoli oraz Sampdoria.



Gwiazdą zespołu z Genui jest Krzysztof Piątek. Polski napastnik w siedmiu meczach ligowych strzelił już dziewięć goli i jest najlepszym snajperem Serie A. 23-latkiem interesują się już największe kluby Europy. Reprezentant naszego kraju być może odejdzie z zespołu nawet w styczniu.

Przypomnijmy, że trafił on do Włoch z Cracovii w lipcu tego roku.

