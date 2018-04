Serie A. Maurizio Sarri: 15 miesięcy bez Milika dużo nas kosztowało

Maurizio Sarri powiedział jasno, że dwie poważne kontuzje Arkadiusza Milika sporo kosztowały Napoli. Dlatego trener jest zadowolony z jego ponownego pojawienia się na boisku i przede wszystkim z powrotu do dobrej formy. W środę Polak był jednym z bohaterów „Azzurrich”. Strzelił gola, dostał od kibiców owacje na stojąco, a drużyna wygrała z Udinese 4-2 i liczy się jeszcze w walce o mistrzostwo.

To był udany wieczór dla Milika. Polak zagrał w pierwszym składzie Napoli po raz pierwszy od września ubiegłego roku. We wcześniejszych meczach wchodził tylko z ławki rezerwowych. Gospodarzom długo nie szło w meczu z Udinese. Przegrywali 0-1, potem 1-2. Nasz napastnik strzelił ważnego gola na 3-2. Po kilku minutach opuścił boisko. Dostał owacje na stojąco. „Azzurri” wygrali 4-2 i zmniejszyli do czterech punktów stratę do pierwszego Juve, który niespodziewanie stracił punkty ze słabiutkim Crotone (1-1).

Z postawy Milika dumny był Maurizio Sarri. – Zobaczcie, jak się odbudował. Ma technikę, żeby współpracować z naszymi napastnikami. Jego siła fizyczna jest imponująca. 15 miesięcy bez niego kosztowało nas bardzo dużo.

Trener odniósł się do dwóch groźnych urazów byłego piłkarza Górnika, który stracił ponad rok na leczenie i rehabilitację. – Dobrze, że jest już z nami. Przyda się bardzo w końcówce sezonu. Wrócił do formy, pokazał, że może grać z powodzeniem w pierwszym składzie. Znakomicie zareagowała publiczność, która zgotowała mu owacje na stojąco.

W niedzielę w Turynie hit Serie A. Juventus podejmie Napoli.

Piotr Kaszubski

