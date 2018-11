Jak poinformował klub Udinese, Julio Velazquez został zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu. Hiszpański trener poprowadził zespół do zaledwie dwóch zwycięstw oraz trzech remisów i ośmiu porażek. Według dziennika ”La Repubblica”, zgodnie z oczekiwaniami jego następcą zostanie Davide Nicola.

Jeszcze w niedzielę po przegranym meczu z Empoli dyrektor sportowy Udinese Daniele Prade poinformował, że klub potrzebuje ”24 do 48 godzin, by pomyśleć, co dalej”. I rzeczywiście, we wtorek podjęto decyzję dotyczącą przyszłości szkoleniowca Julio Velazqueza. Zgodnie z przewidywaniami, klub z Udine rozwiązał umowę z 38-letnim trenerem.

Zdaniem dziennika ”La Repubblica” klub doszedł już do porozumienia z byłym szkoleniowcem Crotone Davide Nicolą. Włoch jest bezrobotny od grudnia. Wcześniej prowadził m.in. Lumezzane, Livorno i Bari. Zainteresowana jego zatrudnieniem była również Genoa, ale ostatecznie prezes Enrico Preziosi postanowił, że da jeszcze szansę Ivanowi Juriciowi.

Po 12. kolejkach Serie A Udinese zajmuje 17. miejsce w tabeli, tuż nad strefą spadkową. Dotychczas Łukasz Teodorczyk i spółka zdobyli zaledwie 9 punktów.

Zdjęcie Julio Velázquez - Chievo-Udinese - Serie A 2018/2019 - LaPresse / LaPresse