Shearer: Anglia nie powinna tak honorować Rooneya

Alan Shearer dołączył do chóru krytyków powołania dla Wayne'a Rooneya na towarzyski mecz przeciwko Stanom Zjednoczonym, w którym definitywnie ma zakończyć karierę w reprezentacji. Swoje oburzenie Shearer wyraził w felietonie na łamach "The Sun".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DC odpadło w karnych. Rooney nie pomógł. Wideo Eurosport

"Wspaniale, że Wayne będzie miał okazję pożegnać się z kibicami na Wembley. Ale gra dla Anglii to honor. Anglia nie powinna ciebie tak uhonorować" - napisał bez ogródek, zwracając się do Wayne'a Rooneya.

Reklama

Powołanie dla Rooneya podzieliło opinię publiczną na Wyspach Brytyjskich. Nikt nie kwestionuje zasług 33-letniego napastnika DC United, tyle że w reprezentacji Rooney nie grał od listopada 2016 roku - i gdyby nie pożegnanie, już by w niej nie zagrał.

"Wayne zakończył karierę reprezentacyjną 15 miesięcy temu. Skoro FA tak go odstawiła, to dlaczego nie można go było zaprosić na mecz w roli gościa? To byłoby bardziej sensowne niż komunikat: dziękujemy za grę dla Anglii, Wayne, a tu jeszcze jeden mecz dla ciebie" - zaprotestował Alan Shearer.

"Wspaniale, że FA podziękować mu za karierę i zebrać pieniądze na jego fundację. Ale nie powinni zamieniać międzynarodowego meczu towarzyskiego w mecz pożegnalny" - zaapelował.

Towarzyski mecz Anglia - Stany Zjednoczone 15 listopada na Wembley.