Skandal na turnieju piłkarzy trampkarzy w Zakopanem. Bijatyka i rasizm?

Trampkarze FASE Szczecin zajęli drugie miejsce w silnie obsadzonym turnieju BellsSportCup w Zakopanem, ale po ich meczu z Olympique Marsylia doszło do bijatyki trenerów OM z rodzicami ze Szczecina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwariowane wywrotki i szybkie uniki. Wattsy z Superbike'ów. Wideo Eurosport

W zawodach wzięły udział renomowane kluby: Leicester City, Czornomorec Odessa, Chicago Fire, Lokomitva Zagrzeb, Banik Ostrawa, AS Trenczyn czy Olympique Marsylia.

Reklama

Jak donosi portal PogonSportnet.pl, po spotkaniu FASE Szczecin z Olympique doszło do incydentów. Wszystko miało się zacząć od tego, że jeden ze szczecińskich piłkarzy podszedł do ciemnoskórego bramkarza rywali i zaczął naśladować zwierzę - fatalne, rasistowskie zachowanie. Sęk tym, że klub FASE Szczecin twierdzi, że to nie był żaden przejaw rasizmu, tylko sposób przejawiania radości po golu, w stylu Antoine'a Griezmanna. Fakty są takie, że w rewanżu francuski piłkarz odmówił podania ręki piłkarzowi FASE, a do akcji wkroczył szkoleniowiec Olympique, a po drugiej stronie rodzicie ze Szczecina i doszło do bójki. Jeden z rodziców, pchnięty czy uderzony, wylądował na murawie, członek sztabu francuskiego klubu atakował leżącego, ale został odciągnięty.

Zawodnika ze Szczecina powalił na murawę młody piłkarz OM, ale zawodnik Pogoni nie odpowiedział na atak, bo to doprowadziłoby pewnie do jeszcze większej eskalacji konfliktu.

Po kilkunastu sekundach udało się rozdzielić strony.

FASE Szczecin do prywatna, płatna szkoła piłkarska - Football Academy School of Excellence dla piłkarzy w wieku 13-19 lat.

Po incydencie zarząd akademii oświadczył, że incydent zaczęli Francuzi, bo nie odwzajemnili podziękowań, a ich trener zaatakował fizycznie zawodnika FASE.

Zdjęcie Jeden z rodziców piłkarza FASE został powalony na murawę przez szkoleniowca z Francji. /



Oto treść oświadczenia FASE Szczecin:

"W związku z wydarzeniami podczas turnieju Bellsport Cup, a także artykułami pojawiającymi się w mediach, pragniemy zaprezentować nasze stanowisko.

1. Zajście miało miejsce po zakończeniu spotkania pomiędzy KS FASE, a Olympique Marsylia. Zawodnicy KS FASE po wygranym spotkaniu chcieli podziękować zawodnikom przeciwnej drużyny. Niestety zawodnicy Olympique Marsylia nie odwzajemnili podziękowań. W tym samym momencie jeden z trenerów przeciwnej drużyny wkroczył na murawę i fizycznie zaatakował zawodnika KS FASE.

2. Gdy doszło do ataku ze strony sztabu szkoleniowego przeciwnej drużyny na murawie pojawili się rodzice naszych zawodników. Niestety jedna z kobiet została uderzona w twarz co doprowadziło do zaognienia całej sytuacji.

3. Sytuacja zakończyła się rozmową pomiędzy sztabami szkoleniowymi obydwu zespołów i podczas kolejnych dwóch dni turniejowych nie doszło to jakichkolwiek incydentów z udziałem ww. drużyn.

4. Insynuacje portalu pogonsportnet.pl jakoby zawodnik KS FASE zaprezentował rasistowskie zachowanie, są brakiem profesjonalizmu dziennikarskiego. Zawodnik KS FASE po zdobyciu zwycięskiej bramki wykonał "cieszynkę" znaną na całym świecie z tego że wykonuje ją Antoine Griezmann gracz rodem z Francji.

Klub Sportowy FASE od początku istnienia stawia sobie za cel propagowanie zasad wzajemnego szacunku i postaw moralnych. Tym bardziej jesteśmy oburzeni insynuacjami osób nie będących świadkami wyżej wymienionego zajścia.

Zarząd Klubu Sportowego FASE"

Wideo Bijatyka po meczu FASE Szczecin - Olympique Marsylia. Wideo



MiKi