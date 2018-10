Skandal wokół piłkarzy reprezentacji Rosji

Informacje o kolejnym skandalu z udziałem piłkarzy reprezentacji Rosji: Aleksandra Kokorina i Pawła Mamajewa podają we wtorek media w Moskwie. Piłkarze wszczęli bójkę w kawiarni i - jak napisano - pobili kierowcę prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej.

O incydencie stało się głośno, gdy okazało się, że poszkodowanymi w bójce są urzędnicy Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji. Wszczęto sprawę karną. Kokorin i Mamajew w poniedziałek rano przyszli do jednej z kawiarni w towarzystwie kolegów, a gdy jeden z klientów zwrócił im uwagę na głośne zachowanie, zaczęli go obrażać i bić. Incydent został zarejestrowany na nagraniu wideo, które pojawiło się w internecie.

Poszkodowanym okazał się urzędnik Denis Pak, a - jak wyjaśniło Ministerstwo Przemysłu - w bójce ucierpiał także drugi pracownik resortu. Obaj musieli zwrócić się po pomoc medyczną do szpitala. Zgłosili się też na policję. Pak poinformował, że został uderzony krzesłem w głowę. Prawnik urzędnika przekazał także, że jego klient został również znieważony na tle narodowościowym. Mamajew gra obecnie w klubie piłkarskim Krasnodar, Kokorin - w petersburskim Zenicie. Oba kluby potępiły zachowanie swoich piłkarzy, przy czym Krasnodar zapowiedział rozwiązanie kontraktu z Mamajewem.

- Pierwszy raz zetknęliśmy się z sytuacją, gdy wszczęto sprawę karną z powodu incydentu związanego z piłkarzem klubu. To, co zobaczyliśmy na nagraniu wideo jest oburzające. Nie powinno być to w żaden sposób usprawiedliwione - oświadczył we wtorek klub, w którym gra Mamajew. Zapowiedział, że najpierw nałoży na gracza maksymalne sankcje, na jakie pozwala kontrakt, w tym grzywnę. - Na razie badamy, jak kontrakt rozwiązać. Niestety, kontrakty są sformułowane w ten sposób, by maksymalnie chronić zawodowych sportowców. Jednak zrobimy wszystko, by to osiągnąć - zapowiedział Krasnodar.

Zenit podkreślił, że incydent z udziałem Kokorina powinien być rozstrzygnięty na drodze prawnej. Klub zaznaczył: "z punktu widzenia ludzkiego i emocjonalnego incydent tego rodzaju wywołuje tylko wstyd". Zapewnił, że z jego strony "nastąpi kara" dla zawodnika. Echa incydentu nie milkną we wtorek, gdy okazało się, że przed bójką w kawiarni piłkarze pobili kierowcę prezenterki Olgi Uszakowej. Mężczyzna jest w szpitalu. Zaś źródła w Rosyjskich Kolejach (RŻD) poinformowały, że sportowcy zachowywali się agresywnie w pociągu nocnym, którym jechali do Moskwy po niedzielnym meczu ich drużyn w Petersburgu.

Kokorin i Mamajew już raz znaleźli się w centrum skandalu w 2016 roku. Piłkarze bawili się w jednym z klubów nocnych w Monako, gdzie kelnerzy wnosili przy dźwiękach rosyjskiego hymnu narodowego tacę z butelkami luksusowego szampana. Tymczasem Rosja właśnie odpadła z rozgrywek Euro 2016, na których nie zdołała wyjść z grupy.

Według informacji mediów obaj zostali we wtorek zatrzymani przez policję. 27-letni Kokorin wystąpił dotychczas w 48 meczach reprezentacji Rosji, w których strzelił 12 goli. W połowie marca doznał ciężkiej kontuzji kolana, przez co nie mógł zagrać w mistrzostwach świata w swoim kraju. Starszy o trzy lata Mamajew zaliczył 15 występów w kadrze narodowej w okresie od 2010 do 2016 roku.