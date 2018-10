Southgate podpisał nowy kontrakt z reprezentacją Anglii

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii Gareth Southgate podpisał w czwartek nowy kontakt, wiążący go z drużyną "Trzech Lwów" do mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. To efekt udanego tegorocznego mundialu w Rosji, gdzie Anglicy zajęli czwarte miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwariowane wywrotki i szybkie uniki. Wattsy z Superbike'ów. Wideo Eurosport

W oświadczeniu angielskiej federacji piłkarskiej (FA) podkreślono, że to był najlepszy w historii wynik reprezentacji w turnieju, który był rozgrywany poza krajem. W 1966 roku drużyna "Trzech Lwów" zdobyła tytuł mistrzów świata, ale zawody odbywały się w Anglii.

Reklama

"Jestem zachwycony, że będę miał możliwość poprowadzenia zespołu narodowego w dwóch kolejnych wielkich turniejach. Wykonywanie tej pracy pozostaje dla mnie wielkim przywilejem i prawdziwym honorem" - powiedział Southgate po podpisaniu nowej umowy.

Jak zaznaczył, "doświadczenie tego, jak naród zjednoczył się latem wspierając tę drużynę było czymś wyjątkowym i świetnie będzie zobaczyć, do czego ten młody skład może dojść w następnych sezonach".

Nowy kontrakt - również do 2022 roku - podpisał także asystent Southgate'a, Steve Holland.

W przyszły piątek Anglia rozegra na stadionie HNK Rijeka mecz Ligi Narodów z Chorwacją, a trzy dni później spotka się w Sewilli z Hiszpanią.