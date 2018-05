Steven Gerrard ma już pierwszy cel transferowy. To Dominic Solanke

Menedżer Rangers FC Steven Gerrard zaczął podejmować pierwsze decyzje w nowej pracy. Anglik zamierza wypożyczyć z Liverpoolu Dominica Solanke. Młody napastnik dostawał szanse w drużynie Juergena Kloppa, ale na razie niewiele zdziałał na Anfield. W Szkocji ma rozwinąć skrzydła - przewiduje szkocki "The Sun".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gerrard obejmuje Rangersów. Wideo Eurosport

Dominic Solanke to mistrz świata do lat 20. Napastnik Liverpoolu został wybrany MVP imprezy w Korei Południowej. Latem trafił na Anfield z Chelsea, konkretnie z drużyny do lat 23. Za niecałe trzy miliony euro.

Reklama

Anglik uznał, że miałby małe szanse na przebicie się w pierwszej drużynie Chelsea i skusiła go wizja pracy z Juergenem Kloppem. Niemiecki menedżer The Reds dał mu kilka szans gry w pierwszym składzie Liverpoolu w Premier League. Solanke zagrał cztery takie spotkania i aż piętnaście razy wchodził z ławki rezerwowych. Bez skutku - nie strzelił ani jednego gola.

Steven Gerrard do Glasgow zabrał ze sobą Gary'ego McAllistera i kilku asystentów ze sztabu drużyn młodzieżowych Liverpoolu. Były legendarny pomocnik nie zamierza na tym kończyć interesów ze swoim ukochanym klubem. "Gerro" chce ściągnąć do siebie właśnie Dominica Solanke. Młody Anglik trafiłby na Ibrox Park na roczne wypożyczenie.

Skb