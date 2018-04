Steven Gerrard poprowadzi Rangers FC?

Czołwe angielskie dzienniki informują, że szefowie słynnego szkockiego klubu Rangers FC umieścili Stevena Gerrarda, legendę Liverpoolu, na liście kandydatów do objęcia posady menedżera drużyny. Były pomocnik „The Reds” jest obecnie szkoleniowcem w liverpoolskiej akademii.

Rangersów od grudnia od końca rozgrywek Szkockiej Premier League prowadzi tymczasowy szkoleniowiec Graham Murty. Gerrard, według doniesień mediów, miał już odbyć pierwsze rozmowy z przedstawicielami szkockiego klubu.

Jeśli były znakomity pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii przyjmie propozycję, to dojdzie do bardzo ciekawego trenerskiego pojedynku w przyszłym ligowym sezonie, bo Celtic, odwiecznego rywala Rangersów, prowadzi były trener Gerrarda w „The Reds” Brendan Rodgers.

37-letni Gerrard przeszedł na emeryturę w 2016 roku i od tego czasu zdążył już odrzucić ofertę pracy trenerskiej w MK Dons. Ale w grudniu ubiegłego roku zapowiedział, że jeśli otrzymałby odpowiednią propozycję, to zdecydowałby się odejść z akademii.

- Myślę, że za pół roku, rok albo dwa mogą pojawić się okazje, bo będę lepiej przygotowany do tego niż byłem pięć miesięcy temu - mówił Gerrard. - Na przykład, zaraz po zakończeniu kariery, pojawiło się zaproszenie od MK Dons, ale to było zbyt zaskakujące. Nie było mowy, abym prowadził klub albo drużynę. Czy teraz jestem bliżej tego? Oczywiście, ale jestem też zadowolony z tego, co robię - dodawał.

Steven Gerrard całą karierę w Premier League spędził w Liverpoolu i rozegrał dla klubu 710 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzeliwszy 186 goli. Z Anfield pożegnał się w 2015 roku i przez krótki czas występował w amerykańskim LA Galaxy, w którym wystąpił w 38 meczach.

Dziennik "Daily Mail" napisał wprost, że Rangersi ofertę złożą. Zwolennikiem zatrudnienia Gerrarda ma być dyrektor sportowy Mark Allen.

