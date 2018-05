Steven Gerrard: Sprawię, że kibice Rangers znowu będą szczęśliwi

Steven Gerrard został nowym szkoleniowcem Rangers FC. Po porażającej porażce w derbach Glasgow z Celtikiem 0-5 Ibrox Park opuścił Graeme Murty. Legendarny piłkarz Liverpoolu podpisał czteroletni kontrakt. - Jestem pewny, że uśmiech wróci na twarze kibiców Rangers - mówi "Stevie G".

Rangers FC podnosi się z kolan po upadku sportowym, organizacyjnym i finansowym. Piłkarze z Ibrox Park znowu musieli jednak ustąpić pola ekipie Celticu, która w tym sezonie już obroniła mistrzostwo Szkocji. A zrobiła to w imponującym stylu. Tytuł wpadł w ręce piłkarzy Brendana Rodgersa po wygranej nad Rangersami. I to aż 5-0.

To ostatecznie przekonało władze Rangers, by zwolnić z funkcji menedżera Graeme'a Murty'ego. Nowym szkoleniowcem klubu z niebieskiej części Glasgow został Steven Gerrard, legenda Liverpoolu, a ostatnio trener drużyny do lat 18 klubu z Anfield.

- Długo się nie zastanawiałem nad tą ofertą. Gdybym nie miał zaufania do siebie, swoich asystentów i członków zarządu klubu, to nie przyjechałbym tutaj. Przyszedłem tu, by wygrywać. Uśmiech znowu wróci na twarze kibiców Rangers - obiecuje Steven Gerrard.

W sztabie szkoleniowym 37-letni Anglik znalazł miejsce dla Gary'ego McAllistera, również byłego piłkarza Liverpoolu. - Mam do Gary'ego ogromny szacunek. To mój wieloletni przyjaciel. Może nie mam dużego doświadczenia jako trener, ale z jego pomocą będę bardzo silny. Nie mogłem poprosić innej osoby do współpracy. On od razu powiedział "tak" - podkreślił Gerrard.

