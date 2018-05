Steven Gerrard trenerem Rangers FC

O tej zmianie na stanowisku menedżera Rangers FC spekulowano już od dłuższego czasu. W piątek szkocki klub wydał oficjalne oświadczenie - utytułowany zespół objął Steven Gerrard.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy powróciły. Wideo Eurosport

Dla 37-letniego Anglika będzie to pierwszy tak poważny sprawdzian w roli menedżera. Po zakończeniu bogatej kariery, były legendarny pomocnik Liverpoolu prowadził tylko zespół "The Reds" U-18. Do roli menedżera Rangers brytyjskie media przymierzały go już od wielu tygodni.

Reklama

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem podjąć pracę w tak zasłużonym klubie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowej przygody - powiedział "Stevie G" po podpisaniu umowy.

- Od początku nasze rozmowy przebiegały bardzo pozytywnie. Wierzymy w to, że Steven jest właściwą osobą do podjęcia wyzwania, jakim jest powrót Rangers na szczyt. To wyjątkowy moment dla klubu, kibiców i Stevena - dodał prezes klubu David King.

Gerrard z 54-krotnym mistrzem Szkocji podpisał kontrakt na cztery lata. Na stanowisku zastąpił zwolnionego Graeme'a Murty'ego, który 1 maja stracił pracę. Pozostawił on zespół na trzecim miejscu w tabeli Premiership. Po 35 rozegranych kolejkach Rangers do prowadzącego Celticu tracą 13 punktów. W zasięgu "The Gers" jest jednak cały czas wicemistrzostwo.

Nie podano jeszcze do wiadomości, jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy Rangers. Wiele wskazuje jednak na to, że jednym z pomocników Gerrarda będzie Gary McAllister, w przeszłości znakomity szkocki rozgrywający, który ma za sobą występy również w Liverpoolu.