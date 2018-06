Swansea City. Kolejni piłkarze chcą opuścić klub

Swansea City po spadku z Premier League musi pogodzić się z utratą gwiazd. Liberty Stadium już opuścił Łukasz Fabiański, a w jego ślady ma pójść napastnik Wilfried Bony. Iworyjczykiem interesuje się Besiktas Stambuł.

Bramkarz reprezentacji Polski robił co mógł, ale nie uratował "Łabędzi" przed spadkiem do Championship. Łukasz Fabiański opuścił już ekipę Swansea i podpisał trzy letni kontrakt z West Ham United. Piłkarz od bronienia dostępu do bramki opuścił więc Liberty Stadium, chce to zrobić również gracz od atakowania bramek rywala. Z Walii chce uciekać Wilfried Bony.

Napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej grał na Liberty Stadium w latach 2013-2015. Świetnymi występami wywalczył sobie transfer do Manchesteru City. Na Etihad Stadium jednak za wiele nie pograł i przed minionym już sezonem wrócił do Walii. Znowu jego gole miały zapewnić "Łabędziom" utrzymanie w Premier League. Tymczasem Bony zagrał tylko piętnaście spotkań w lidze, w których zdobył dwie bramki. Na taką formę napastnika z Afryki wpłynęła jednak kontuzja kolana.

Bony na zapleczu Premier League grać nie chce. Jak informują angielskie media, napastnikiem interesuje się Besiktas. Turcy są gotowi wypożyczyć go na najbliższy sezon. Cena takiego interesu to trzy miliony funtów.

