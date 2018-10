Szkocja - Portugalia 1-3 w meczu sparingowym

Reprezentacja Szkocji przegrała z Portugalią 1-3 (0-1) w rozegranym w Glasgow w niedzielę towarzyskim meczu piłkarskim.

Trzy dni po pokonaniu w Chorzowie reprezentacji Polski zespół Portugalii zjawił się w Glasgow, by na Hampden Park zmierzyć się z pogrążoną w kryzysie Szkocją. Prowadzony przez Alexa McLeisha zespół przegrał bowiem cztery z ostatnich pięciu spotkań, a w czwartek w słabym stylu uległ na wyjeździe Izraelowi 1-2. Nie mogą zatem dziwić pojawiające się głosy, że jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw Europy może dojść do zmiany szkoleniowca.

Takich problemów nie ma z kolei Fernando Santos. Chociaż odesłał on do domu tak znanych piłkarzy jak Pepe czy Bernardo Silva, to nawet bez nich aktualni mistrzowie Europy nie mieli problemów z odniesieniem pewnego zwycięstwa. Prowadzenie dał im w 43. minucie debiutujący w reprezentacji Helder Costa, który wślizgiem skierował do siatki piłkę po zagraniu wzdłuż bramki lewego obrońcy Kevina Rodriguesa.

Chociaż mecz długimi fragmentami był wyrównany, to także po zmianie stron trafiali tylko Portugalczycy. W 74. minucie drugiego gola strzelił dla nich Eder, pozostawiony bez krycia w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Renato Sanchesa.

Kolejnego w 84. minucie dołożył Bruma, który w kontrataku "zatańczył" w polu karnym z obrońcą gospodarzy i potężnym strzałem w okienko zdobył trzecią bramkę dla Portugalii.

Jednym z najbardziej aktywnych piłkarzy w szkockim zespole był w niedzielę Steven Naismith i to właśnie on, w swoim 50. meczu w reprezentacji, strzelił honorowego gola dla gospodarzy. Występujący w Heart of Midlothian napastnik w doliczonym czasie gry wykorzystał sprytne podanie piętką Calluma McGregora.

Szkocja - Portugalia 1-3 (0-1)



Bramki: 0-1 Helder Costa (43.), 0-2 Eder (74.), 0-3 Bruma (84.), 1-3 Steven Naismith (90+3.)

