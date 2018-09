Szkocka kadra zostaje w domu. 51-tysięczny stadion za… 5 milionów.

Szkocki związek piłki nożnej zakończył spekulacje dotyczące domu reprezentacji od 2020 roku. Ostatecznie tamtejszy zespół narodowy zostanie w Edynburgu na Hampden Park mimo różnych rozważanych scenariuszy. Konieczne będzie do tego jednak parę inwestycji.

Zdjęcie Hampden Park /SID

Jak podaje serwis Stadiony.net, w 2020 roku wygaśnie umowa o dzierżawie klubowi Queens Park FC, który jeszcze jest gospodarzem ponad 50-tysięcznego obiektu. Za dwa lata przejdzie on we władanie Scottish FA za niezbyt wysoką cenę. Wyniesie ona pięć milionów funtów, czyli 24 miliony złotych. Połowę tej sumy wyłoży biznesmen lord Willie Haugey. Klub z Edynburga przeniesie się na boczny stadion, który jest wystarczający na jego potrzeby, ponieważ w ostatnim sezonie spadł z trzeciego na czwarty poziom rozgrywkowy w Szkocji.

Reklama

To nie koniec wydatków dla związku. Wokół Hampden potrzebne są inwestycje dotyczące dojazdu i infrastruktury. Rozważana jest również przebudowa trybun na modłę typowo piłkarską, ponieważ od czasu do czasu kładziona jest bieżnia do zawodów lekkoatletycznych. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia możliwe była przeprowadzka na narodowy stadion rugby, albo wybudowanie nowego obiektu od podstaw.