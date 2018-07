Szwecja na mundialu, a Zlatan Ibrahimović szaleje w MLS

Niespełna 37-letni napastnik nie pojechał na mistrzostwa świata do Rosji, choć bardzo chciał. Teraz pokazuje, że nadal jest w znakomitej formie. Zlatan Ibrahimović zdobył dwie piękne bramki w rozegranym z nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu meczu MLS. Jego LA Galaxy zremisowało na wyjeździe 3-3 z San Jose Earthquakes.

Szwed zadebiutował w ekipie z "Miasta Aniołów" pod koniec marca i od razu strzelił dwa znakomite gole. Potem miał nieco gorszą serię, ale teraz ponownie zachwyca. W niedzielę nad ranem polskiego czasu zdobył piątą i szóstą bramkę w ostatnich czterech meczach.

Świetna passa Ibry rozpoczęła się dwoma trafieniami z FC Dallas (2-3). Potem przyszedł krótki występ i brak gola w starciu z Portland Timbers (1-1). W poprzedniej kolejce, a więc 10 czerwca doświadczony napastnik dwukrotnie pokonał bramkarza Realu Salt Lake City (3-0).

Tym razem jego ekipa zmierzyła się na wyjeździe z San Jose Earthquakes. Spotkania między tymi zespołami nazywane są California Clasico.

Ibrahimović już w pierwszej minucie strzelił fantastycznie z pola karnego. Gospodarze wyrównali kwadrans później po zdobywanej na raty bramce z karnego Chrisa Wondolowskiego.

Nie minęło dziesięć minut, a goście prowadzili już 3-1. Najpierw kapitalnie z rzutu wolnego strzelił Alessandrini, a potem równie ładnie kopnął Ibrahimović. Dla niego to był dziewiąty gol w 12. występie ligowym.

Przed przerwą kontaktowego gola dla gospodarzy strzelił Waleri Kazaiszwili, a więc były gruziński pomocnik Legii Warszawa. Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Wondolowski.

Tymczasem reprezentacja Szwecji we wtorek w spotkaniu o awans do ćwierćfinału mundialu zmierzy się ze Szwajcarią. Ten mecz rozpocznie się o godz. 16 w Sankt Petersburgu. Ibrahimović zobaczy to widowisko przed telewizorem.