Tajlandia - Słowacja 2-3. Ondrej Duda uratował życie Martinowi Skrtelowi

Chwile grozy przeżył słowacki obrońca Martin Skrtel podczas meczu o Puchar Króla Tajlandii. Po uderzeniu piłką zaczął dusić się własnym językiem, ale na całe szczęście w porę zareagował Ondrej Duda, który wyciągnął mu język z gardła.

Do dramatycznego zdarzenie doszło w 28. minucie spotkania. Skrtel został trafiony futbolówką, upadł i stracił kontakt z rzeczywistością.

Momentalnie dopadł do niego Duda, a widząc, że kolega ma problem z oddychaniem, bez wahania wsadził mu palce do ust, wyciągając język z gardła. Później piłkarzem zajęły się służby medyczne, ale to natychmiastowej reakcji Dudy Skrtel zawdzięcza, że wyszedł z tego bez szwanku.



Kapitan Słowacji wrócił nawet na boisko i zagrał do 73. minuty.



To właśnie Duda otworzył wynik spotkania w 10. minucie. Były zawodnik Legii Warszawa zaliczył także asystę przy trzeciej bramce. Ostatecznie Słowacja pokonała Tajlandię 3-2 i sięgnęła po Puchar Króla Tajlandii.

Tajlandia - Słowacja 2-3 (1-2)

Bramki: 0-1 Duda (10.), 0-2 Mak (34.), 1-2 Kaewprom (42.), 1-3 Pacinda (68.), 2-3 Hemviboon (79.)



