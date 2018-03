Thomas Tuchel negocjuje z dwoma gigantami

Choć „Kicker” podawał, że Thomas Tuchel obejmie po sezonie Arsenal, to teraz dziennikarze „Sport Bilda” uznają, że w najbliższym czasie niemiecki szkoleniowiec przejmie Chelsea lub Paris Saint-Germain. W obu klubach posady trenerów są zagrożone.

Thomas Tuchel był wymieniany w gronie kandydatów na nowego trenera Bayernu Monachium. Z kolei ostatnio „Kicker” podał, że niemiecki szkoleniowiec zmieni Arsene'a Wengera w Arsenalu. Odmiennego zdania są dziennikarze „Sport Bilda”, którzy owszem, potwierdzili zainteresowanie „Kanonierów” byłym menedżerem Borussii Dortmund, ale ich zdaniem nie doszło między dwoma stronami do porozumienia.

Tuchel ma natomiast rozmawiać z Chelsea i Paris Saint-Germain. Co więcej, z jednym z tych klubów 44-letni trener miał dojść do porozumienia. Negocjacje z zespołem ze Stamford Bridge nie są niczym zaskakującym, bo Antonio Conte od dłuższego czasu jest skonfliktowany z zarządem. Włocha wymienia się też w gronie ewentualnych następców Unaia Emery'ego w PSG. Przyszłość Hiszpana jest jasna, bo z końcem sezonu i wygaśnięciu kontraktu odejdzie z Parc des Princes. Były opiekun Sevilli nie spełnił oczekiwań katarskich właścicieli, zbyt wcześnie odpadł z Ligi Mistrzów, a tytuł mistrzowski w Ligue 1 to za mało.

Tuchel pozostaje bezrobotny od ubiegłego roku, gdy rozstał się z ekipą BVB, z którą sięgnął po Puchar Niemiec. Wcześniej odpowiadał za wyniki Mainz.

Tymczasem numerem jeden na liście życzeń bawarskiego klubu z Allianz Arena ma być opiekun RB Lipsk, Austriak Ralph Hasenhuettl.

