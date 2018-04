Toby Alderweireld na celowniku PSG

To może być największa strata Tottenhamu w letnim oknie transferowym. Jak informuje dziennik "Daily Mail" Paris St. Germain jest poważnie zainteresowane sprowadzeniem środkowego obrońcy "The Spurs" Toby'ego Alderweirelda. Co więcej piłkarz miał powiedzieć, że chciałby zmienić otoczenie.

Obecny kontrakt Alderweirelda z Tottenhamem obowiązuje do czerwca 2019 roku, a klub ma możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok. Jednak zdaniem "Daily Mail" zatrzymanie środkowego obrońcy w letnim oknie transferowym będzie niezwykle trudnym zadaniem. Piłkarz stwierdził, że przyszedł czas na zmianę pracodawcy, a chętnych na jego usługi nie brakuje.

FC Barcelona, Chelsea, Bayern Monachium – to tylko trzy kluby, z którymi jest łączony 29-letni defensor. Teraz dołączyło do nich Paris St. Germain. Latem w klubie ze stolicy Francji dojdzie do małej rewolucji, a Alderweireld jest uznawany za idealnego kandydata na nowego szefa defensywy PSG. W Paryżu zawodnik mógłby liczyć na świetne zarobki - nieoficjalnie mówi się o 12 milionach euro za sezon. Umowa miałaby obowiązywać przez pięć lat.

W obecnym sezonie Belg rzadko pojawia się w pierwszym składzie Tottenhamu. Wszystko z powodu kontuzji, które od jakiegoś czasu trapią piłkarza. W efekcie wystąpił w zaledwie siedemnastu meczach. Menedżer "The Spurs" Mauricio Pochettino woli stawiać na Davinsona Sancheza Minę i Jana Vertonghena.