Trener Widzewa: Jesteśmy tam, gdzie wszyscy chcieli

Sobotnim zwycięstwem z Sokołem Ostróda Widzew Łódź zapewnił sobie awans do II ligi i zbliżył się do upragnionego powrotu do polskiej klubowej elity. Radosław Mroczkowski, który przed ostatnią kolejką na stanowisku trenera zastąpił Franciszka Smudę, nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku pracy z czterokrotnymi mistrzami Polski.

Zdjęcie Radosław Mroczkowski /From Official Website

- Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć cel i mam w tym jakiś udział, mniejszy czy większy, to w tej chwili nieważne. Brawa dla wszystkich, którzy pomagali. Widać było, że drużyna mocno pracowała na to wszystko. Były oczywiście też słabsze momenty, ale zostawmy to. Jesteśmy tam, gdzie wszyscy chcieli żebyśmy byli. Taki był plan - powiedział po wygranym 3:2 meczu trener Mroczkowski.

Widzew do ostatniej chwili walczył o awans z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Pierwsze miejsce w tabeli III ligi (grupy I) dawało mu tylko zwycięstwo i o nie łodzianie musieli drżeć do samego końca.

- Dziękuję całemu sztabowi, bo wszyscy zachowywali w trakcie meczu chłodne głowy. Musieliśmy podejmować trudne decyzje, dokonywać szybkich zmian, dwa razy zmieniać ustawienie. To są decyzje, które trzeba podjąć natychmiast i fajnie, że to zafunkcjonowało – podkreślił były szkoleniowiec Sandecji Nowy Sącz.