"Tuttosport": Kamil Glik chce wrócić do Torino

Sensacyjną informację podał w sobotę włoski "Tuttosport". Dziennikarze tego ukazującego się w Turynie sportowego dziennika napisali bowiem, że reprezentant Polski Kamil Glik chciałby opuścić latem AS Monaco i powrócić do drużyny Torino FC, w której barwach występował w latach 2011-2016.

W swoim tekście dziennikarze powołują się na znajomych reprezentanta Polski, według których Glik chciałby powrócić do turyńskiego klubu. W ciągu pięciu spędzonych sezonów w barwach "Granata" Glik zyskał sobie wielką sympatię kibiców, a także szacunek kolegów z zespołu, co przyniosło Polakowi funkcję kapitana zespołu.

Sobotni artykuł w "Tuttosport" jest już kolejnym w ostatnich dniach poświęconym Glikowi. Gazeta podkreśla m.in. jego mocny związek z drużyną z Piemontu, co uwidoczniło się choćby w obecności Polaka na lutowych derbach miasta przeciwko Juventusowi.

Problemem w realizacji transferu może być jednak sytuacja kontraktowa 56-krotnego reprezentanta Polski. Kontrakt Glika obowiązuje do czerwca 2021 roku i gwarantuje mu około 3,5 miliona euro za sezon. Włoscy dziennikarze w swoim tekście podkreślili jednak, że Polak zgadza się na obniżkę zarobków, by zwiększyć szansę powrotu do Torino. Z kolei sumę transferu moglaby obniżyć ewentualna wymiana Glika za Kameruńczyka Nicolasa N’Koulou, którego pozyskaniem zainteresowani są działacze z Monaco.

Po 28 kolejkach bieżących rozgrywek Serie A Torino FC zajmuje w tabeli 9. miejsce z dorobkiem 36 punktów.

Wojciech Malinowski