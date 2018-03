Van Gaal chciał Lewandowskiego. ”Jest najlepszy na świecie”

Były menedżer Manchesteru United Louis van Gaal wyznał, że trzy lata temu bardzo chciał ściągnąć na Old Trafford Roberta Lewandowskiego. Niestety Bayern Monachium nie wydał zgody na transfer. Z Polakiem w składzie wyniki ”Czerwonych Diabłów” zapewne byłyby lepsze, bo ”Lewy” to profesjonalista, w przeciwieństwie do ówczesnych piłkarzy United.

Van Gaal udzielił obszernego wywiadu dziennikowi ”Sport Bild”. Holender poruszył wiele kwestii dotyczących jego kariery, w tym pracy z Bayernem Monachium i Manchesterem United. Nie zabrakło również pytania o transfery do klubu z Old Trafford. Były selekcjoner reprezentacji Holandii wydał na wzmocnienia aż 250 milionów funtów, ale wyniki były dalekie od idealnych. Na jego liście życzeń był również Robert Lewandowski.

- To obecnie najlepszy środkowy napastnik na świecie. Również chciałem go trenować i próbowałem sprowadzić do Manchesteru United – wyznał.

- Pieniądze nie stanowiły problemu dla Manchesteru United, ale Bayern Monachium nie chciał go puścić – podkreślił.

Decyzja władz Bayernu nie jest niespodzianką. Polak przeniósł się do stolicy Bawarii latem 2014 roku na zasadzie wolnego transferu i już w pierwszym sezonie strzelił 25 goli i zanotował 13 asyst. Nikt nie myślał, by po zaledwie dwunastu miesiącach sprzedać czołowego strzelca i zarazem kluczowego piłkarza.

Ponadto Van Gaal negatywnie wypowiedział się na temat swojej pracy w Manchesterze United, a wszystko przez nieprofesjonalne podejście piłkarzy. Holender opracował nawet specjalną aplikację, dzięki której mógł komunikować się z zawodnikami, ale ci nie chcieli się logować i nie zwracali uwagi na jego wskazówki.

- Każdy mógł ze mną porozmawiać siedząc w swoim domu patrząc mi w oczy. To prawda. Ale fakt, że musiałem stworzyć taką aplikację najlepiej świadczy o ich braku profesjonalizmu, co zresztą im wytknąłem – powiedział.

- W Bayernie komunikowałem się z piłkarzami mailowo. Jestem przekonany, że profesjonaliści zachowują się jak profesjonaliści. Przykładem Arjen Robben. On czytał e-maile – dodał.

Van Gaal został zwolniony z Manchesteru United w maju 2016 roku po dwóch latach spędzonych na Old Trafford. W wieku 66 lat ogłosił, że przechodzi na emeryturę.

