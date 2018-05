W czyje ślady pójdzie Steven Gerrard?

Legenda Liverpool FC Steven Gerrard objął pierwszy zespół Rangers FC i w ten sposób rozpoczął karierę trenerską w seniorskiej piłce. Kibice drużyny z Glasgow pokładają w 37-letnim debiutancie wielkie nadzieje na to, że odbierze w przyszłym sezonie tytuł znienawidzonemu Celticowi, ale eksperci i dziennikarze przestrzegają, że Gerrarda czeka niezwykle trudne zadanie.

Tuż po oficjalnym ogłoszeniu, że Steven Gerrard zostanie trenerem Rangers FC drugą najczęściej wymienianą postacią był Gary Neville. Były gracz Manchesteru United miał za sobą ogromne doświadczenie piłkarskie, wywalczył w karierze nieporównywalnie więcej od Gerrarda, imponował taktycznymi analizami w angielskiej telewizji, ale gdy przyszło do samodzielnego prowadzenia drużyny, Neville doświadczył bolesnego zawodu i jak dotąd na trenerską ławkę nie wrócił.

46-letni były prawy obrońca, który rozegrał ponad 600 meczów dla ekipy z Old Trafford, karierę zakończył w 2011 roku, a już w kolejnym zaczął zdobywać trenerskie doświadczenie jako asystent Roya Hodgsona w reprezentacji Anglii. Zanim przygoda z kadrą dobiegła końca Neville przejął w grudniu 2015 roku borykającą się wtedy ze sporymi problemami drużynę Valencii. Anglik jechał do Hiszpanii na kompletnie nieznane terytorium. Do pracy zachęcił go kolega w interesach miliarder Peter Lim. Neville zabrał ze sobą brata Phila jako asystenta i tzw. środowisko z zainteresowaniem czekało na to, jak piłkarski erudyta poradzi sobie w trenerskiej samodzielności.

Neville wytrwał 120 dni. Prowadził Valencię w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego 10 wygrał, siedem zremisował i 11 przegrał. W hiszpańskiej lidze zespół pod jego wodzą wygrał tylko trzy spotkania i w momencie odejścia Neville'a w marcu 2016 Valencia zajmowała 14. miejsce, z zaledwie sześcioma punktami przewagi nad strefą spadkową.

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że Neville porwał się z motyką na słońce, będąc bez doświadczenia i przejmując tak wielki klub, jakim jest w Hiszpanii Valencia. Jego misja nie mogła się skończyć dobrze i zostanie zapamiętana poprzez zawstydzającą porażkę 0-7 z FC Barcelona w pierwszym spotkaniu półfinałowym Pucharu Króla. Neville spadał z trenerskiej ławki tak widowiskowo, że od dwóch lat angielskie media nie łączyły go z pracą w żadnym klubie. Niedawno pojawiły się informacje w dzienniku "AS", że zatrudnieniem byłego kolegi z boiska zainteresowany jest David Beckham, właściciel klubu w Miami.

Neville jest przykładem na to, że sukces w karierze piłkarskiej niekoniecznie musi przełożyć się na sukces szkoleniowy. Jeszcze większe tuzy nie dawały rady, by wymienić tylko: Diega Maradonę, Rudiego Voellera, Christo Stoiczkowa, Ruuda Gullita, Lothara Matthaeusa czy Bryana Robsona. Lista mogłaby być dłuższa, ale tak samo bogaty w nazwiska ranking można stworzyć dla tych, którym się powiodło jak Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Franz Beckenbauer czy ostatnio Pep Guardiola i Zinedine Zidane.

Gerrard, w przeciwieństwie do Neville'a, zbierał doświadczenie w akademii Liverpoolu, w której prowadził drużynę U-18 i mógł w ten sposób spokojnie szkolić się dalej. Wolał jednak podjąć się trudniejszego zadania. Wbrew pozorom praca w Rangers nie będzie łatwą przeprawą, na co zresztą wskazują eksperci. Kibice drużyny z Glasgow są spragnieni zdetronizowania odwiecznych, znienawidzonych lokalnych rywali z Celticu. Ich nie interesuje spokojne budowanie zespołu, tylko sukces tu i teraz. Stąd też Gerrad nie może liczyć na taryfę ulgową, choć fani wiążą z nim ogromne nadzieje.

- Myślę, że ludzie, którzy nie spędzili wystarczająco dużo czasu w Szkocji, są trochę niedoinformowani. Nie rozumieją otoczenia w Glasgow i wokół niego. Jest brutalne - w rozmowie z BBC zauważył Chris Sutton, były napastnik Celticu w latach 2000-2006 i strzelec 63 ligowych goli dla tego zespołu. .

- To, że on przyjdzie i naprawi Rangers nie jest najważniejsze. Kibice też tego chcą, ale przede wszystkim chcą być nad Celtikiem. Drugie miejsce nie wystarczy i to najważniejszy problem (dla Gerrarda). Po prostu nie dostajesz czasu. Trener Mark Warburton przychodził z niezłą reputacją i w Rangers została ona zniszczona. Pedro Caixinha był z kolei wielkim eksperymentem - ocenił Sutton.

Rywalizacja Rangers z Celtikiem to rozgrzewające Glasgow do czerwoności tzw. Old Firm Derby. Ci pierwsi wywalczyli rekordowe 54 tytułu mistrzów Szkocji, podczas gdy ci drudzy mogą się pochwalić liczbą 49 tytułów. Mecze obu drużyn były najważniejszymi starciami w Szkocji do 2012 roku, gdy Rangers zbankrutowali i przez cztery lata wracali do najwyższej klasy rozgrywkowej.

- Glasgow to nie jest miasto, w którym możesz sobie miło spędzić czas, rozwijać się i bawić się z rywalami. W ogóle czegoś takiego nie ma. Szybko wszystko się zmienia. Nie potrzeba dużo czasu aż coś zacznie się psuć i to jest problem Rangersów. Albo zwycięstwo, albo katastrofa. Szybko wzlatują i szybko upadają - stwierdził Chris Sutton.

Szef działu piłkarskiego BBC Phil McNulty uważa, że Gerrard stawia na szali nie tylko swoją reputację. W jego przypadku gra toczy się o to, czy i kiedy przejmie stery na ławce trenerskiej Liverpoolu. Sukces w Glasgow może go do tego celu bardzo przybliżyć, a porażka pracę szkoleniową dla ukochanego klubu może w czasie znacznie oddalić.