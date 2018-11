Wayne Rooney: Zakończę karierę w USA

Wayne Rooney, który meczem z USA pożegna się z reprezentacją Anglii zaprzeczył, że w zimowym okienku transferowym może wrócić do Premier League. Najlepszy strzelec w historii Synów Albionu zamierza zawiesić buty na kołku za oceanem. 33-letni napastnik występuje na co dzień w drużynie z Major League Soccer, DC United.

Zdjęcie Wayne Rooney /Reuters

W czerwcu Wayne Rooney zdecydował się opuścić Wyspy Brytyjskie, a konkretnie Everton, którego jest wychowankiem i przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Doświadczony snajper związał się z DC United i walnie przyczynił się do awansu klubu do play-offów, gdzie w pierwszej rundzie musieli uznać wyższość Columbus Crew. Jednocześnie 33-letni napastnik wykluczył możliwość zimowego powrotu do Premier League i podkreślił, że zamierza zakończyć przygodę z futbolem w Ameryce. Jako główny powód Anglik podał niechęć do przeprowadzek z rodziną. - Podejmując decyzję o przeprowadzce do USA wiedziałem, że to będzie ostatni krok mojej kariery. Chcę dać jak najwięcej od siebie dla DC United - przyznał Rooney.

Reklama

- Nie jestem gotowy na żadne wypożyczenia. Nie mam takich planów, ponieważ moja rodzina zadomowiła się w Ameryce, dzieci chodzą tutaj to szkoły i nie byłoby fair, znów się przeprowadzać - ocenił napastnik.

Z klubem ze stolicy Rooney podpisał trzyipółletnią umowę i zamierza ją wypełnić do końca. Po wywalczeniu pięciu tytułów mistrzowskich Premier League, Pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów w trakcie 13 lat w Manchesterze United, teraz przyszedł czas na sukcesy za oceanem. - Bez dwóch zdań, zakończę karierę tutaj - stwierdził stanowczo “Wazza”.

Rooney wystąpi po raz 120. i ostatni w reprezentacji Anglii w towarzyskim spotkaniu przeciwko USA w czwartek.