Wenger w AC Milan? Gattuso bliski odejścia

Według dziennika ”La Repubblica” w AC Milan coraz poważniej rozważają zwolnienie Gennaro Gattuso. Generalna opinia jest taka, że były pomocnik ”Rossonerich” bardzo się stara w roli szkoleniowca, ale jest to dla niego zbyt duże wyzwanie i nie potrafi znaleźć pomysłu, by zespół ustabilizował formę. Ostatnio do grona możliwych następców Gattuso dołączył Arsene Wenger.

Po krótkiej serii trzech wygranych z rzędu AC Milan ponownie złapał zadyszkę. Najpierw był dotkliwa porażka w derbach Mediolanu z Interem, a w czwartek przegrana na San Siro z Betisem Sewilla w ramach Ligi Europy. W klubie zadają sobie pytanie, czy warto kontynuować sezon z Gennaro Gattuso na ławce trenerskiej. Obecnemu szkoleniowcowi na pewno nie można odmówić zaangażowania i motywacji, ale brak doświadczenia w zarządzaniu grupą tak znanych zawodników działa na jego niekorzyść.

Według ”La Repubblica” prezes klubu Paolo Scaroni po porażce z Betisem długo rozmawiał z dyrektorem generalnym Leonardo oraz dyrektorem ds. sportu Paolo Maldinim. Nie wiadomo, jakie decyzje zapadły, ale zdaniem dziennika w Mediolanie zaczynają się rozglądać za następcą Gattuso. Do tej pory mówiło się m.in. o Roberto Donadonim i Antonio Conte. Pierwszy jest obecnie bezrobotny, a drugi prawdopodobnie przejmie Real Madryt. Teraz do tej listy dołączył Arsene Wenger.

Wkrótce funkcję dyrektora zarządzającego ma przejąć Ivan Gazidis, który wcześniej pełnił rolę prezesa Arsenalu. Dlatego nie dziwi, że Francuz jest łączony z AC Milan – Wenger był menedżerem ”Kanonierów” przez 22 lata i odszedł w maju tego roku. Na ten moment doświadczony szkoleniowiec pozostaje bezrobotny. Bez wątpienia poprowadzenie tak dużego klubu jak Milan byłoby dla niego wielkim wyzwaniem. Wcześniej Wenger był łączony m.in. z Bayernem Monachium.

Po ośmiu spotkaniach Serie A AC Milan plasuje się na 12. miejscu w tabeli z dorobkiem 12 punktów. W najbliższej kolejce ligowej "Rossoneri" zmierzą się u siebie z Sampdorią.

