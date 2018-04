Widzew Łódź. Trener Franciszek Smuda trafił do szpitala

Trener Widzewa Łódź i były selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda wylądował w poniedziałek w szpitalu. - Muszę zoperować kolano, z którym mam problem - powiedział serwisowi eurosport.interia.pl Franz.

Gdy zagadnęliśmy słynnego szkoleniowca na dzień dobry "Jak zdrowie?", odparł: "Nie bardzo. Jestem właśnie w szpitalu i czekam na zabieg" - powiedział nam Franciszek Smuda.

