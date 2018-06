Widzew Łódź z awansem do drugiej ligi

Zasłużony polski klub Widzew Łódź dzisiejszym wyjazdowym zwycięstwem 3-2 nad Sokołem Ostróda przypieczętował awans do II ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Argentyna - Islandia. Drugi gol AFP

W meczu ostatniej 34. kolejki I grupy III ligi czterokrotni mistrzowie Polski wywalczyli upragnioną promocję na trzeci poziom rozgrywkowy.

Reklama

Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze po golu Kamila Smyta i na przerwę zespoły zeszły przy wyniku 1-0. Jednak już dwie minuty po zmianie stron odpowiedzieli łodzianie, a rzut karny na gola zamienił Mateusz Michalski.



Remis utrzymywał się do 77. minuty, gdy Widzew na prowadzenie wyprowadził Daniel Świderski. 23-letni napastnik na tym nie poprzestał i po jedenastu minutach strzelił swojego drugiego gola w meczu. Zespół Sokoła zdołał jeszcze odpowiedzieć bramką Marcina Kajcy w 90. minucie.



Kilka dni temu, przed tą kolejką, w Widzewie doszło do niespodziewanego tąpnięcie. Z posady trenera zwolniony został dawny twórca sukcesów klubu, charyzmatyczny Franciszek Smuda, a zastąpił go Radosław Mroczkowski. Smuda stracił posadę po zremisowanym 0-0 spotkaniu z Lechią Tomaszów Mazowiecki na własnym stadionie, gdy awans niebezpiecznie zaczął wymykać się z rąk.

AG