Widzew Łódź zwolnił Franciszka Smudę. Nowym trenerem Radosław Mroczkowski

Widzew Łódź zwolnił trenera Franciszka Smudę na kolejkę przed zakończeniem trzecioligowych rozgrywek. Nowym trenerem został Radosław Mroczkowski, który podpisał dwuletni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włodzimierz Lubański z nagrodą dla Orła wszech czasów. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę 3. ligi (grupa 1.)

Reklama

Na kolejkę przed zakończeniem sezonu Widzew jest liderem, ale ma tyle samo punktów, co druga Lechia Tomaszów Mazowiecki. Smuda został zwolniony po bezbramkowym remisie z Lechią na własnym stadionie i przed decydującym meczem w Ostródzie z Sokołem. Awans wywalczy tylko zwycięzca ligi. Aby być pewnym awansu, Widzew musi wygrać. W innym przypadku, musi liczyć także na potknięcie Lechii w meczu z MKS Ełk.



Oto oświadczenie władz Widzewa:

W niedzielę i poniedziałek zarząd klubu wraz z radą nadzorczą spotkał się z kluczowymi osobami z pionu sportowego w celu poznania oceny stanu bieżącego i wypracowania optymalnych przygotowań do ostatniego meczu rundy. Nie doszło niestety do spotkania z trenerem drużyny - panem Franciszkiem Smudą, który na spotkanie się nie stawił.

Po przeprowadzeniu analizy dotychczasowej współpracy oraz mając na uwadze plany dalszego rozwoju Widzewa zarząd klubu, mając jednomyślne wsparcie rady nadzorczej, zdecydował we wtorek 12 czerwca 2018 r. o zakończeniu współpracy z panem Franciszkiem Smudą. Podkreślając osobiste zaangażowanie odchodzącego trenera w pracę na rzecz powrotu Widzewa do ekstraklasy, zarząd wyraża równocześnie wdzięczność, że pan trener Smuda zechciał przez ostatni rok wnieść swój niemały wkład w dzieło odbudowy wielkiego Widzewa.

Jednocześnie informujemy, że również we wtorek podjęto decyzję o powierzeniu obowiązków trenera pierwszego zespołu panu Radosławowi Mroczkowskiemu. Jesteśmy przekonani, że dokonana zmiana pomoże naszej drużynie w osiągnięciu wyznaczonych na ten sezon celów sportowych, umożliwi sprawne przygotowanie do kolejnego oraz - w dalszej perspektywie - szybki powrót do grona najlepszych drużyn piłkarskich w naszym kraju. Uzgodniony został minimum dwuletni kontrakt, co pozwoli na stabilne budowanie zespołu.

Pragniemy podkreślić, że podjęta decyzja jest trudna, ale mamy nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem widzewskiej społeczności. Ocenę sezonu i tego, co można byłoby na przyszłość ulepszyć, zostawiamy na przyszły tydzień. Obecnie prosimy o pozytywne wsparcie dla drużyny i nowego trenera. Jedziemy na ostatni mecz jako lider i na tej pozycji chcemy zakończyć sezon.