Wierzący Neymar liczy na madrycki cud

Transfer Neymara z Paris Saint-Germain do Realu Madryt tego lata należałoby rozpatrywać w kategorii cudu. Jednak głosy z otoczenia brazylijskiego gwiazdora są pozytywne i wciąż liczą na taką możliwość.

Pomimo odejścia Zinedine’a Zidane’a z Santiago Bernabeu, prace w klubie nie ustają. Zapowiadana ze wszystkich stron przebudowa składu „Królewskich” odbędzie się, a Brazylijczyk wśród niektórych jest jednym z priorytetów Realu.

Faktem jest, że najpierw madrytczycy musieliby przekonać Paris Saint-Germain do sprzedaży swego gwiazdora, a sam Neymar musiałby odegrać dużą rolę w negocjacjach. Informacje wypływające z otoczenia piłkarza sugerują, że jego pragnieniem jest powrót do LaLiga.

To, co jeszcze dwa miesiące temu wydawało się niemożliwe, staje się powoli realne. Obie strony wierzą w odstąpienie od umowy przez katarskich właścicieli PSG. Neymar będzie musiał udobruchać prezesa paryżan Nassera Al Khelaifiego i nakłonić go do rozpoczęcia negocjacji z „Los Blancos”. Wówczas triumfatorzy Ligi Mistrzów złożą kosmiczną ofertę za brazylijskiego zawodnika.

W międzyczasie toczy się saga dotycząca pozostania Cristiano Ronaldo na Bernabeu, jednak działacze Realu twierdzą, że przyszłość dwóch ofensywnych piłkarzy nie jest ze sobą połączona. Co więcej, w klubie są przekonani, że obaj gwiazdorzy są w stanie razem współpracować. Mimo pierwotnej zapowiedzi o rychłym odejściu z Madrytu z każdym dniem pozostanie Portugalczyka w ekipie „Los Merengues” wydaje się być bardziej realne.

