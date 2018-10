Wojciech Szczęsny pewniakiem w Juventusie jeszcze jeden sezon. Potem De Gea?

Jak informuje brytyjskie wydanie dziennika ”The Times”, Juventus Turyn jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Davida De Gei. Kontrakt obecnego golkipera Manchesteru United wygasa w czerwcu 2019 roku i właśnie wtedy zawodnik miałby się przenieść na Allianz Stadium. Ponoć pełny obaw odnośnie przyszłości hiszpańskiego golkipera jest menedżer ”Czerwonych Diabłów” Jose Mourinho.

Według ”The Times” Mourinho zdaje sobie sprawę, że oferta ze strony Juventusu może oznaczać odejście De Gei. Włoski klub ma niebywałą umiejętność pozyskiwania świetnych piłkarzy za darmo. Co więcej, później potrafi ich sprzedać za duże pieniądze, czego najlepszym przykładem Paul Pogba, który przeniósł się z Old Trafford do Turynu za darmo, a później powrócił do United za wówczas rekordowe 110 milionów euro.

”Juventus specjalizuje się w inteligentnych transakcjach. Jeśli Manchester nie sprzeda De Gei latem, to w Turynie poczekają, aż wygaśnie mu kontrakt. Oferta z takiego klubu będzie bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że Real Madryt ostatnio pozyskał Thibaut Courtoisa i De Gea nie ma po co iść na Santiago Bernabeu” – czytamy w "The Times".

Hiszpański bramkarz otrzymał ofertę przedłużenia umowy z United, ale nadal nie złożył podpisu pod dokumentem. Nie brakuje głosów, że De Gea jest już zmęczony brakiem sukcesów – od pięciu lat klub z Old Trafford nie zdołał zdobyć mistrzostwa Anglii, a triumf w Lidze Europy nie zaspokaja ambicji 27-letniego zawodnika. Co więcej, w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów zespół prowadzony przez Mourinho przegrał u siebie 0-1 z... Juventusem.

Obecnie podstawowym golkiperem ”Starej Damy” jest reprezentant Polski Wojciech Szczęsny. W najbliższym spotkaniu Serie A przeciwko Empoli prawdopodobnie będzie odpoczywał, a zastąpi go Mattia Perin. Warto dodać, że Polak zbiera dobre recenzje za swoje występy, ale jeśli będzie możliwości pozyskania De Gei za darmo, to nikt w Turynie nie będzie się zastanawiał nawet przez chwilę.