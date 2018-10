Wszołek bohaterem na zapleczu Premier League

Paweł Wszołek coraz mocniej walczy o powrót do reprezentacji Polski. Na otwarcie 15. kolejki Championship 26-letni pomocnik strzelił efektownego gola, a jego Queens Park Rangers pokonało u siebie Aston Villę 1-0 (1-0).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Unai Emery (Arsenal) po meczu ze Sportingiem w Lidze Europy. Wideo © 2018 Associated Press

Wszołek został bohaterem Loftus Road w 38. minucie, kiedy pod polem karnym gości dostał podanie z własnej połowy od Geoffa Camerona. Piłka była trudna do przyjęcia, dlatego Polak pozwolił jej się odbić przed szesnastką, by po chwili już w dużo lepszej sytuacji huknąć z prostego podbicia z około 11 metrów. Piłka dwa razy (!) odbiła się od poprzeczki, po czym trafiła do rąk bramkarza Aston Villi, który chciał szybko wznowić grę. We wszystko wmieszał się jednak sędzia, który po konsultacji z liniowym zaliczył gola. Dopiero na powtórkach było widać, że po pierwszym kontakcie z poprzeczką piłka znalazła się dobry metr w bramce.

Reklama

W drugiej połowie QPR obroniło jednobramkową zaliczkę i w ten sposób Wszołek (rozegrał całe spotkanie, po przerwie otrzymał żółtą kartkę) zakończył prawdopodobnie najlepszy tydzień w sezonie. We wtorek jego zespół wygrał z Sheffield Wednesday 3-0, a Polak zanotował asystę. Jeśli utrzyma formę, wkrótce powinien się spodziewać powołania do reprezentacji.

Dzięki bramce Pawła Wszołka w piątkowy wieczór QPR włączyło się do walki o play-off. Zespół z zachodniego Londynu tymczasowo wskoczył na 7. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do strefy barażowej, choć trzeba pamiętać, że pierwsza szóstka rozegra swoje mecze dopiero w weekend.