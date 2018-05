Xavi Hernandez przedłużył umowę z Al Sadd

"Podekscytowany", takimi słowami opisał Xavi emocje, jakie towarzyszyły mu po podpisaniu nowego, dwuletniego kontraktu z Al Sadd. Były reprezentant Hiszpanii i piłkarz Barcelony będzie występował w Katarze do 40. roku życia.

W czwartek na konferencji prasowej klub z Doha poinformował o przedłużeniu kontraktu z byłym gwiazdorem "Blaugrany". Oznacza to, że Xaviego Hernandeza będziemy oglądać na boiskach aż do 40. roku życia. Al Sadd pozyskało go w 2015 r. po niewiarygodnie wręcz obfitym w sukcesy pobycie na Camp Nou. Pomocnik nie krył emocji.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że nadal będę częścią rodziny Al Sadd, jeszcze przed dwa lata. Jestem podekscytowany, będąc w klubie wraz z jego kibicami. Wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę. Nie mogę się doczekać kolejnych występów i dawania radości fanom - powiedział 38-letni rozgrywający.

Xavi wystąpił 133 razy w reprezentacji Hiszpanii, odgrywając kluczową rolę w dwóch mistrzostwach Europy z rzędu i mistrzostwie świata z 2010 r.

W Barcelonie spędził 17 lat, a w koszulce "Dumy Katalonii" wystąpił rekordowe 869 razy, strzelając 97 goli. Z Al Sadd zdołał wygrać Puchar Kataru, Puchar Emira oraz Sheikh Jassim Cup.

