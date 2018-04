Zdjęto sankcje z kolumbijskiego klubu powiązanego z kartelem

Rząd Stanów Zjednoczonych uchylił sankcje, jakie w listopadzie 2014 roku nałożono na Envigado Futbol Club, który był powiązany z kartelem narkotykowym z Medellin - poinformował amerykański Departament Skarbu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe Wattsy nadchodzą. Wideo Eurosport

Amerykanie zdecydowali się nałożyć sankcje na kolumbijski klub, gdy okazało się, że grupa przestępcza o nazwie Oficina de Envigado (Biuro z Envigado) wykorzystuje księgowość klubu, by ukryć w ten sposób zyski pochodzące z przestępczej działalność, w tym przemytu narkotyków, wymuszeń i morderstw na zlecenie.

Reklama

Specjalna ustawa amerykańskiego rządu umożliwia kontrolerom z Departamentu Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa (OFAC) zamrażać środki firm i osób, co do których istnieją podejrzenia, że biorą udział w praniu pieniędzy oraz uniemożliwia obywatelom USA podejmowanie jakichkolwiek transakcji z tymi podmiotami. Biuro z Envigado znalazło się na czarnej liście w czerwcu 2014 roku.

- OFAC uchylił sankcje na Envigado Futbol Club po tym jak kolumbijski rząd wraz z klubem piłkarskim podjęli intensywny wysiłek, by przeciąć kryminalne powiązania z La Oficina de Envigado - powiedziała Sigal Mandelker, podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego. - To pokazuje, że sankcje mogą efektywnie zakłócać inwestycje karteli narkotykowych polegające na praniu brudnych pieniędzy poprzez branżę sportową - dodała.

Kolumbijski klub z siedzibą nieopodal Medellin jest znany w regionie z wychwytywania i trenowania młodych talentów. To w tym klubie w wieku 15 lat debiutował James Rodriguez, pomocnik wypożyczony do Bayernu Monachium z Realu Madryt.

Inni gracze wywodzący się z Envigado FC to m.in.: Giovanni Moreno, Fredy Guarin (obaj Szanghaj Shenhua), Frank Fabra (Boca Juniors), Jhon Cordoba (Mainz via Granada), Andres Tello (Empoli via Juventus).

kip