Żenujące zachowanie Zlatana Ibrahimovicia

Szwedzki napastnik miał znakomity początek z Major League Soccer. W debiucie pod koniec kwietnia Zlatan Ibrahimović strzelił genialnego gola, ale ostatnio zatracił skuteczność. Na dodatek w poniedziałkowym spotkaniu jego Los Angeles Galaxy dostał czerwoną kartkę za uderzenie w głowę zawodnika Montreal Impact. Jego ekipa wygrała 1-0.

Drużyna Ibry, podobnie jak on, ma słabe ostatnie tygodnie. Przed meczem w poniedziałek gracze z L.A. przegrali cztery razy z rzędu. Teraz wprawdzie wygrali 1-0 po golu Oli Kamary, ale w następnych kolejkach będą musieli radzić sobie bez Szweda.

36-latek zapewne dostanie karę dłuższego zawieszenie. A będzie to efekt jest niezrozumiałego zachowania z 39. minuty. Akcja toczyła się w środku boiska, gdy w pewnym momencie Ibrahimović upadł w polu karnym rywali. Od razu widać było, że cierpi. Nikt nie wiedział, co się stało. Wyjaśniły to powtórki.

Lekko byłego napastnika m.in. PSG i Manchesteru United nadepnął Michael Petrasso. Pomocnik Montrealu po chwili otrzymał od Szweda uderzenie w głowę. To jednak sam atakujący upadł jak rażony piorunem.

Sędzia dokładnie zobaczył sytuację dzięki systemowi VAR i nie miał wątpliwości. Od razu pokazał doświadczonemu piłkarzowi czerwoną kartkę. Petresso zobaczył żółtą. Można powiedzieć, że Ibrahimović miał pecha, bo w każdym meczu kamera cały czas jest skierowana na niego

Dla krnąbrnego zawodnika to nie pierwsza sytuacja, gdy dostaje czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie. Kiedyś zaatakował rywala ciosem kung-fu.