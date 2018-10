Zlatan Ibrahimović coraz bliżej powrotu do AC Milan?

Jak twierdzi serwis Calciomercato, agent Zlatana Ibrahimovicia - Mino Raiola rozmawiał z przedstawicielami AC Milan na temat powrotu ”Ibracadabry” na San Siro. Ponoć Szwed bardzo chętnie powróciłby do Włoch, ale nie chce pełnić jedynie roli rezerwowego.

Do spotkania Raioli z dyrektorem sportowym Milanu Leonardo oraz Paolo Maldinim doszło już kilka dni temu, ale było ono ściśle tajne. Jednak dziennikarze ”Corriere dello Sport”, powołując się na swoich informatorów wewnątrz klubu, twierdzą, że pierwszym tematem rozmów było przedłużenie kontraktu pomocnika Giacomo Bonaventury, a drugim ewentualne zatrudnienie Zlatana Ibrahimovicia.

Serwis Calciomercato poszedł dalej i dotarł do szczegółów. Bonaventura miałby przedłużyć umowę do 2022 roku. Jednak zdecydowanie ciekawsza jest sytuacja związana ze Zlatanem, który w obecnym sezonie ligi MLS w 26 meczach strzelił aż 22 gole i zanotował 7 asyst. Kontrakt napastnika z Los Angeles Galaxy obowiązuje do grudnia 2019 roku, ale zdaniem Raioli nie byłoby problemów z jego rozwiązaniem za porozumieniem stron. Na tym etapie kariery ”Ibry” wypożyczenie nie wchodzi w grę.

Problem jest jeden, ale znacznie poważniejszy niż pieniądze. 37-letni Ibrahomivić chciałby grać, a nie siedzieć na ławce. Tymczasem w taktyce preferowanej przez szkoleniowca Gennaro Gattuso jest miejsce dla jednego środkowego napastnika. Najczęściej w pierwszym składzie wychodzi wypożyczony z Juventusu Gonzalo Higuain, a jego zmiennikiem jest młody i utalentowany Patrick Cutrone. Poza tym dwójka Higuain – Ibrahimović przeszkadzałaby sobie na boisku.

Do kolejnych rozmów ma dojść w ciągu najbliższych tygodni. Gdyby wszystkie strony doszły do porozumienia, to Ibrahimović podpisałby półtoraroczny kontrakt.

