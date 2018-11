Zlatan Ibrahimović na razie wykluczył możliwość powrotu do Europy

37-letni napastnik jest łączony z wieloma europejskimi klubami. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu Zlatan Ibrahimović zostanie wypożyczony z LA Galaxy. Sezon w MLS startuje w marcu i przez dwa miesiące piłkarz mógłby w innym zespole podtrzymać formę. Sam zawodnik odcina się jednak od spekulacji.

Mimo zaawansowanego piłkarsko wieku, Ibrahimović jest w bardzo dobrej formie. Mówi się, że interesuje się ni Real Madryt, który po odejściu do Juventusu Cristiano Ronaldo ma wielkie problemy z grą w ataku.

- To prawda i nie jest to sekret, ale moim priorytetem jest Galaxy. Jestem tutaj szczęśliwy, ale wiem, że zawsze ktoś będzie zainteresowany moją osobą. To normalna sprawa. Kiedy byłem kontuzjowany prawie rok, to wiadomo, że było mniej pytań, a teraz nie jestem zdziwiony - powiedział Ibra.

- Jeśli w tym momencie jestem piłkarzem Galaxy, to nigdzie nie mam zamiaru wyjeżdżać. Jestem w pełni skupiony tylko na tym zespole. Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości, bo w klubie ma być sporo zmian. Chcę walczyć z drużyną o mistrzostwo MLS. Nie jestem tutaj na wakacjach, ale chcę robić wszystko, aby być tutaj najlepszym w MLS. Mówię tutaj o zespole, bo jeśli chodzi o mnie, to wiadomo, że jestem najlepszy.

- W klubie wszyscy są dla mnie bardzo mili i pomocni. Mam dobre relacje ze wszystkimi. Wszyscy mocno pracują na sukcesy - powiedział szwedzki zawodnik.

W tym sezonie, który jest jego debiutanckim w MLS, strzelił 22 gole. Jest nominowany do tytułu najbardziej wartościowego piłkarza ligi.

