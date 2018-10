Zlatan Ibrahimović nie wywalczy mistrzostwa MLS

Zlatan Ibrahimović i jego Los Angeles Galaxy nie awansowali do fazy play-off ligi MLS. Aby liczyć się w walce o mistrzostwo, ekipa z Miasta Aniołów potrzebowała zwycięstwa u siebie z Houston Dynamo, które nie walczyło już o nic. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0, ale z boiska zeszli pokonani 2:3.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimovic /Getty Images

Sprowadzenie legendy szwedzkiej piłki sprawiło, że apetyty fanów Galaxy na sukces zostały mocno rozbudzone. Początek nie był udany, ale od 23 września wszystko zaczęło iść zgodnie z planem. Od triumfu 3:0 nad Seattle Sounders piłkarze LA zaczęli grać znakomicie, inkasując 13 punktów z 15 możliwych do wywalczenia. Do pełni szczęścia i awansu do play-off zabrakło zwycięstwa w niedzielnym meczu.

Do przerwy wszystko układało się znakomicie. Po trafieniach Oli Kamary z 27. i 30. minuty gospodarze prowadzili 2:0. Potem jednak zaczęły się schody, a mecz skończył się katastrofą. Trafienia Romella Quioto (57. min.) i dwa Mauro Manotasa (73. i 79 min.) sprawiły bowiem, że górą było Houston Dynamo.

- Czuję się kompletnie pusty. W przerwie wiedziałem, że mecz jeszcze się nie skończył. W drugiej połowie oddaliśmy piłkę rywalom i to sprawiło, że zaczęli podchodzić bliżej naszej bramki – powiedział tymczasowy trener Galaxy, Dominic Kinnear.

W 26 meczach swojego debiutanckiego sezonu w MLS Ibrahimović strzelił dla LA Galaxy 22 gole.