Zlatan Ibrahimović przełamie serię czterech porażek z rzędu?

Los Angeles Galaxy w MLS nie wygrało już od połowy kwietnia, czy dziś zespół Zlatana Ibrahimovicia przełamie tę serię? Spotkanie w poniedziałek o 21 w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Player.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /AFP

To jak ważną postacią dla Los Angeles Galaxy jest Zlatan Ibrahimović najlepiej ilustrują statystyki. Szwed w MLS rozegrał do tej pory siedem spotkań, gdy strzelał gole jego zespół wygrywał. W ostatnich czterech meczach spędził na murawie łącznie 360 minut, ale mimo kilku okazji strzeleckich nie zdołał umieścić piłki w siatce.

- Jest duża różnica pomiędzy MLS, a europejskimi rozgrywkami. Gdy przyleciałem do Stanów Zjednoczonych pierwszy raz mówiłem, że przez pierwsze tygodnie będę się patrzył i uczył - powiedział Ibrahimović.

- Muszę dopasować się do systemu gry Galaxy. Nie jestem przyzwyczajony do rozgrywania jednego meczu w tygodniu, dla mnie jest zbyt dużo czasu pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Mój poziom adrenaliny jest bardzo wysoki i potrzebuję nauczyć się cierpliwości, aby doczekać się do następnych zawodów - stwierdził doświadczony napastnik, który zrezygnował z gry w reprezentacji, aby lepiej skoncentrować się na grze w Stanach Zjednoczonych.

Najbliższym rywalem Galaxy będzie dziesiąta siła Konferencji Wschodniej Montreal Impact. Kanadyjczycy z jedenastu spotkań wygrali tylko trzy, w dwóch ostatnich meczach nie strzelając gola.

