Zlatan Ibrahimovic rozważa powrót do ligi szwedzkiej

Szwedzki napastnik Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic przed laty zarzekał się, że nigdy nie powróci do szwedzkiej ligi. Teraz przyznał, że poważnie rozważa zakończenie piłkarskiej kariery w klubie, w którym ją zaczynał - w Malmoe FF.

Wypowiedz w telewizyjnym programie sportowym prowadzonym przez znanego dziennikarza Calle Schullmana zelektryzowała w sobotę szwedzkie media, zwłaszcza że piłkarz mówił już o konkretnej ofercie, jaką miał dostać od klubu.

Wizyta w studio telewizyjnym dotyczyła głównie niedzielnego meczu derbowego w Sztokholmie pomiędzy AIK i Hammarby. Ibrahimovic zapytany, czy rozważa grę w jednym z tych klubów odparł, że

- W grę wchodzi tylko Malmoe i absolutnie żaden inny klub". "Otrzymałem już konkretną ofertę i mój były klub bardzo by chciał, abym zakończył karierę w jego barwach. Poza tym Malmoe to przecież moje rodzinne miasto - podkreślił.

36-letni piłkarz grał w Malmoe w latach 1999-2001, skąd został sprzedany do Ajaxu Amsterdam, w którym pozostał do 2004 roku. Później grał w Juventusie Turyn (2004-2006), Interze Mediolan (2006-2009), Barcelonie (2009-2011), Milanie (2011-2012), Paris Saint-Germain (2012-2016) i Manchesterze United (2016-2018), skąd w marcu 2018 przeszedł do Los Angeles Galaxy.

Dyrektor sportowy Malmoe FF Daniel Andersson zapytany o propozycje dla Ibrahimovica podkreślił w rozmowie z dziennikiem „Aftonbladet”, że takich wiadomości nie komentuje się w mediach, ale że klub jest bardzo zainteresowany powrotem swojego byłego piłkarza.

- Oczywiście w grę wchodzi bardzo ważny element, którym jest wynagrodzenie. Nie jesteśmy w stanie nawet zbliżyć się do poziomu zarobków Zlatana w jego zagranicznych klubach, lecz on dobrze o tym wie i w sumie mamy bardzo pozytywny dialog - powiedział Andersson.