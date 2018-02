Hat trick Łukasza Teodorczyka dla Anderlechtu. Wideo

W dzień zakończenia igrzysk w Pjongczangu Łukasz Teodorczyk wrócił do tego, co w poprzednim sezonie ligi belgijskiej robił najlepiej. Do strzelania goli. Tym razem snajper Anderlechtu skarcił aż trzykrotnie rywali z Mouscron, a jego zespół wygrał 5-3. Zobacz ten hat trick.