Michałowi Probierzowi puściły nerwy. Wideo

- Probierz to nie jest jakaś nalepka na jabola, żeby sobie nią każdy gębę wycierał. Jeśli mówię o reformie (szkoleniowiec przed meczem stwierdził, że reforma to krok w tył dla Ekstraklasy - przyp. red), to nikogo nie obrażam, tylko podaję fakty, że polska piłka jest tu gdzie jest, że nie ma szkolenia, że nie boisk, że nie ma niczego - grzmiał trener Cracovii Michał Probierz.