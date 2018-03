Perfekcyjne City pokonało Orlando

W meczu dwóch drużyn, które do MLS dołączyły w 2015 roku New York City zwyciężyło Orlando City 2-0. Dla gospodarzy jest to trzecie zwycięstwo w trzecim kolejnym spotkaniu na początku sezonu.