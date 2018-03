Bayern mistrzem już w ten weekend? Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłka klubowa. Jednym z najciekawszych spotkań weekendu będzie Der Klassiker, czyli starcie Bayernu z Borussią Dortmund. Dla Bawarczyków to spotkanie będzie bardzo istotne. Jeśli pokonają BVB, a Schalke przegra z Freiburgiem, to już po 28 kolejkach zostaną mistrzem Niemiec i tym samym przejdą do historii Bundesligi.