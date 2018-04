Górnik Zabrze. Szymon Żurkowski: Chcemy pokonać Legię. Wideo

- W każdym meczu chcemy wygrać, tak też będzie i teraz. Na pewno nie będzie to dla nas łatwe spotkanie, ale my będziemy do niego bardzo dobrze przygotowani - powiedział pomocnik Górnika Zabrze Szymon Żurkowski przed pierwszym meczem 1/2 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa.