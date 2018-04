Benfica - Guimaraes. Cud, miód, malina! Fenomenalna asysta Jimeneza. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jeśli jesteś w wysokiej formie, to wszystko ci wychodzi. Udowodnił to Raul Jimenez. W 78. minucie meczu Benfica - Guimaraes zawodnik gospodarzy popisał się fenomenalną asystą. 26-latek dośrodkował raboną, a piłkę z najbliższej odległości do siatki wepchnął Jonas. Benfica wygrała 2-0.