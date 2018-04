Liga Europejska należdy do Welbecka. Napastnik Arsenalu zaczął i skończył. Wideo

Danny Welbeck spełnia się w rozgrywkach Lidze Europejskiej. Gol przeciwko CSKA Moskwa to jego 4. trafienie w tym sezonie. Arsenalowi pozwoliło wrócić do gry. Awans do półfinału zapewnił Aaron Ramsey, a mecz skończył się remisem 2-2. Zobacz gola Welbecka.