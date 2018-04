Legia. Dariusz Mioduski: Klub przechodzi rewolucję. Wideo

- Nie mamy dziesięciu lat, by spokojnie budować drużynę. Musimy zrobić to szybko, by nie zostać w tyle. Pomimo tej rewolucji, cały czas mamy możliwość zdobycia dwóch trofeów. Nic się nie zmienia, jedziemy dalej - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski, który zwolnił z funkcji trenera Romeo Jozaka. Stało się tak po porażce stołecznego zespołu z Zagłębiem Lubin 0-1.